Ефремова номинировали на «Нику» за роль бывшего заключенного

Актер Михаил Ефремов представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» кинопремии «Ника», сообщается на сайте Российской академии кинематографических искусств.

Ефремов снялся в фильме «Француз» во второстепенной роли еще в 2019 году, до того, как совершил смертельное ДТП, за которое сейчас отбывает наказание. Парадоксально, но актер в картине сыграл роль бывшего заключенного и преподавателя марксизма.

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Редактор «Ники» Виктория Правдолюбенко объяснила, что в номинации Ефремова нет ничего «неэтичного», поскольку голосование за претендентов происходило задолго до того, как Ефремова осудили.

«Никто не знает, как распределялись голоса. У нас же был Кирилл Серебренников, который так же был обвинен и находился под расследованием, а его фильм участвовал в конкурсе», сказала редактор «Ники» Виктория Правдолюбенко Telegram-каналу «Подъем».

Действие фильма «Француз» разворачивается в 1957 году. Французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную.