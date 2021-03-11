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Волна «минирований» прокатилась по школам Томска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Звонки о минированиях поступили в 11 школ Томска утром в четверг, оперативные службы проверяют информацию, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«Звонки поступили рано утром, до начала занятий, поэтому в большинстве случаев эвакуационных мероприятий проводить не потребовалось. Сейчас оперативники проверяют 11 томских школ. По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений», – сказал замгубернатора региона по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Каждый факт сейчас проверяется, проводятся оперативно-следственные проверки. За заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена санкция до десяти лет лишения свободы.

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Топ комментариев

kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
Sibnet.Ru