Волна «минирований» прокатилась по школам Томска

Звонки о минированиях поступили в 11 школ Томска утром в четверг, оперативные службы проверяют информацию, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«Звонки поступили рано утром, до начала занятий, поэтому в большинстве случаев эвакуационных мероприятий проводить не потребовалось. Сейчас оперативники проверяют 11 томских школ. По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений», – сказал замгубернатора региона по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Каждый факт сейчас проверяется, проводятся оперативно-следственные проверки. За заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена санкция до десяти лет лишения свободы.