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Социальные пенсии вырастут с 1 апреля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,4%, их средний размер составит 10 183 рубля, сообщает пресс-служба Минтруда.

Размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля).

Таким образом, с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%. Средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составит 10 183 рубля.

Всего индексация затронет 3,9 миллиона граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, отметили в Минтруде.

Социальные пенсии получают люди, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

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