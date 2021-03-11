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Renewal построит цех жидких лекарств в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Фармкомпания Renewal (АО «ПФК Обновление») в этом году построит цех жидких стерильных лекарственных средств мощностью более 20 миллионов упаковок в год, сообщает правительство региона.

Renewal выпускает препараты от противовирусных и гормонов до жаропонижающих, противовоспалительных препаратов и БАД. В 2021 году Renewal планирует увеличить производственные мощности на четверть — с 200 миллионов упаковок в год до 250, а в течение трех лет достичь 15% доли рынка в каждом фармацевтическом кластере присутствия.

Как сообщил гендиректор Renewal Владлен Калустов, в прошлом году в Сузуне компания запустила полномасштабное производство лекарственных настоек валерианы, пустырника, прополиса, календулы, перца стручкового. Сейчас там же завершается проект по реализации новой формы выпуска — мазей.

Также в 2021 году в Новосибирске начнется строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств (инъекционные, инфузионные растворы, глазные капли) мощностью более 20 миллионов упаковок в год.

К лету там же запланирован запуск многопрофильного цеха по выпуску разноплановых препаратов мощностью более 25 миллионов упаковок. Компания будет производить сердечно-сосудистые препараты, препараты для лечения желудочно-кишечного тракта, противовирусные средства и другие.

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Топ комментариев

kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
Sibnet.Ru