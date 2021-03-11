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Twitter ответил на «первичное замедление» Роскомнадзора

Источник:
ТАСС
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Фото: dalecruse / Attribution License

Twitter выразил озабоченность в связи с замедлением работы соцсети Роскомнадзором и назвал это попыткой ограничить общественную дискуссию. В соцсети заявили, что нетерпимы к сексуальной эксплуатации детей и призывам к самоубийству.

Роскомнадзор объявил о начале «первичного замедления» скорости работы Twitter в России в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный контент, касающийся педофилии, призывов к суициду и наркотиков. В ведомстве пригрозили полной блокировкой соцсети.

Представители Twitter отметили, что в социальной сети придерживаются принципа «абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей», а ее правила запрещают публикацию призывов к самоубийству.

В компании заверили, что «не позволяют применять Twitter для каких-либо незаконных действий, в том числе покупки или продажи наркотиков», приводит ТАСС заявление Twitter.

В Twitter сказали, что осведомлены о «целенаправленном широком и неизбирательном замедлении» работы соцсети.

«Мы по-прежнему выступаем в защиту открытого интернета по всему миру и глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн» — подчеркнули в компании.


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