Twitter ответил на «первичное замедление» Роскомнадзора

Twitter выразил озабоченность в связи с замедлением работы соцсети Роскомнадзором и назвал это попыткой ограничить общественную дискуссию. В соцсети заявили, что нетерпимы к сексуальной эксплуатации детей и призывам к самоубийству.

Роскомнадзор объявил о начале «первичного замедления» скорости работы Twitter в России в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный контент, касающийся педофилии, призывов к суициду и наркотиков. В ведомстве пригрозили полной блокировкой соцсети.

Представители Twitter отметили, что в социальной сети придерживаются принципа «абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей», а ее правила запрещают публикацию призывов к самоубийству.

В компании заверили, что «не позволяют применять Twitter для каких-либо незаконных действий, в том числе покупки или продажи наркотиков», приводит ТАСС заявление Twitter.

В Twitter сказали, что осведомлены о «целенаправленном широком и неизбирательном замедлении» работы соцсети.

«Мы по-прежнему выступаем в защиту открытого интернета по всему миру и глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн» — подчеркнули в компании.