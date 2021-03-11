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Бои возобновились в Донбассе

Источник:
РИА Новости
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Бои между бойцами украинской армии и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики вспыхнули у поселка Михайловка, сообщил представитель ополчения Андрей Марочко.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют стрелковое оружие и гранатометы. В зоне обстрела находится школа. «Местные жители пишут, что много пуль рикошетит от стен домов», — написал Марочко в telegram-канале.

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Народной милиции удалось подавить огневые точки ВСУ. Один ополченец получил ранение, приводит РИА Новости сообщение властей самопровозглашенной республики.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. 27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие. У поселка Михайловка провели разведение сторон. В феврале ситуация обострилась.

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Топ комментариев

kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
Sibnet.Ru