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Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года признала ситуацию с распространением COVID-19 пандемией, после чего правительства государств по всему миру стали вводить жесткие карантинные ограничения. Какими цифрами и датами запомнился первый «карантинный» год?

ООН признала пандемию самым тяжелым кризисом за последние 90 лет. На 10 марта в мире заболели 118 миллионов человек, 2,5 миллиона умерли. Мировой ВВП упал на 4,3%, многие страны сохраняют жесткие ограничения для людей и бизнеса.

От обнаружения до вакцинации

Впервые вспышку неизвестного заболевания в Китае признали чрезвычайной ситуацией 30 января 2020 года — к этому моменту инфекцией заразились всего 6 тысяч человек, но специалисты уже понимали разрушительный потенциал нового вируса.

Буквально за месяц масштабы распространения стали катастрофическими. Помимо Китая, первыми с большим количеством заболевших столкнулись Италия, Южная Корея, Иран и Франция. 31 января Италия первой из европейских стран ввела режим ЧС.

В России первый случай коронавирусной инфекции официально зарегистрировали 1 марта 2020 года. На 11 марта 2020 года случаи заражения были выявлены более чем в 130 странах, а число инфицированных в мире достигло 119 тысяч человек, более 4 тысяч умерли.

Российское правительство 18 марта закрыло границы для въезда иностранцев, с 26 марта в регионах России стали вводить режимы самоизоляции. 

Несмотря на стабилизацию ситуации к весне 2021 года, распространение инфекции остановится только после выработки коллективного иммунитета, предупреждают медики. Для этого нужно привить минимум 60 миллионов человек.

11 августа в России впервые в мире зарегистрировали вакцину от новой коронавирусной инфекции — «Спутник V». На Западе к препарату отнеслись с недоверием, но через некоторое время эксперты признали его эффективность. На сегодня «Спутник V» разрешен к применение в более чем 40 странах.

Цифры пугающие и оптимистичные

Согласно официальной статистике, за год пандемии в России переболело 4 351 553 человек, 90 276 умерли. При этом избыточная смертность в стране по итогам 2020 года по данным Росстата превысила 323 тысячи человек. На 10 марта 2021 года сделано более 113 миллионов тестов, 6 694 349 человек были привиты.

В мире по количеству заболевших лидируют США — в этой стране COVID-19 диагностировали у 29 миллионов граждан, более 540 тысяч умерли. На втором месте Индия, где было инфицировано более 11 миллионов человек, на третьем — Бразилия. Россия находится на четвертом месте, более 3 миллионов заболевших также в Британии, Франции, Испании и Италии.

На март 2021 года медикам 111 стран мира удалось привить почти 300 миллионов человек. Самое большое количество прививок поставили в Соединенных Штатах — около 88 миллионов доз. Далее следует Китай, который вакцинировал от коронавируса более 52 миллионов граждан. В Британии к марту поставили 23 миллиона прививок.

По оценке главы европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, пандемия коронавирусной инфекции продлится до конца 2021 года, распространение заболевания удастся остановить только в начале 2022 года, хотя ситуация будет более предсказуемой и управляемой по сравнению с первой волной заболевания. 

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