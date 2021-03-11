Отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом

Отшельница Агафья Лыкова въехала в построенный для нее при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски новый дом, сообщил представитель предпринимателя.

«Сегодня избу освятил Митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Его визит в Хакасию также организовал сибирский промышленник по просьбе Агафьи Карповны», — цитирует представителя Дерипаски РИА Новости.

Строительство дома началось в декабре 2020 года после того, как отшельница попросила бизнесмена о помощи. Чтобы сократить сроки строительства, деревянное здание собрали в Абакане, а затем разобрали для доставки.

Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада, которая расположена в 250 километрах от жилья Агафьи. После этого строительные материалы пришлось перемещать на аэросанях, так как заимка отшельницы недоступна для автотранспорта.

Агафья – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в тайге с 1937 года. Семейство обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Лыкова живет в тайге уже 76 лет.