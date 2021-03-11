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Отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Таштагольского района

Отшельница Агафья Лыкова въехала в построенный для нее при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски новый дом, сообщил представитель предпринимателя.

«Сегодня избу освятил Митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Его визит в Хакасию также организовал сибирский промышленник по просьбе Агафьи Карповны», — цитирует представителя Дерипаски РИА Новости.

Строительство дома началось в декабре 2020 года после того, как отшельница попросила бизнесмена о помощи. Чтобы сократить сроки строительства, деревянное здание собрали в Абакане, а затем разобрали для доставки.

Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада, которая расположена в 250 километрах от жилья Агафьи. После этого строительные материалы пришлось перемещать на аэросанях, так как заимка отшельницы недоступна для автотранспорта.

Агафья – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в тайге с 1937 года. Семейство обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Лыкова живет в тайге уже 76 лет.

Тема: Жизнь Агафьи
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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.

kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....
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