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Windows изменит системные иконки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Разработчики Windows изменили внешний вид системных иконок, они попали в предварительную сборку операционной системы под названием Windows 10 Insider Preview Build 21327.

В частности, «десятка» получила обновленные символы команд «копировать», «вырезать», «вставить» и других. Новые иконки являются более округлыми и больше соответствуют выбранной в компании концепции дизайна Fluent Design, пишет The Verge.

Кроме этого, отображаемые в меню «Пуск» карточки теперь выделяются по-другому. В новостной раздел добавлена возможность реагировать на заинтересовавшие пользователи темы — например, он может оставить комментарий или эмодзи.

Пока посмотреть все изменения можно в тестовой сборке операционной системы. Ожидается, что широкое распространение новой редакции Windows 10 начнется осенью этого года. Новая «десятка» получит существенно переработанный дизайн.

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