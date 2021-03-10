Госдума разрешит чиновникам «нечаянную коррупцию»

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект об освобождении российских чиновников от наказания за «нечаянную коррупцию».

Речь идет о нарушении антикоррупционных запретов, допущенных по не зависящим от чиновников обстоятельствам, говорится в документе. Разбирать каждый конкретный случай будет специальная комиссия.

К обстоятельствам, которые могут стать уважительной причиной для нарушения антикоррупционного законодательства, относятся стихийные бедствия, а также пожары, массовые заболевания, забастовки, военные действия, террористические акты.

Кроме того, «нечаянная» коррупция возможна в условиях введенных органами власти ограничительных мер. Регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события подобными обстоятельствами признаны быть не могут.

Например, если депутату требуется задекларировать недвижимость в Европе, а его внесли в санкционные списки ЕС и он не может получить справку с точными параметрами недвижимости, то отсутствие зарубежного жилья в декларации посчитают оправданным.

Под действие законодательной инициативы попадают государственные и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры.