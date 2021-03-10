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«Яндекс» запустил платежный сервис Yandex Pay

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Компания «Яндекс» объявила о запуске нового сервиса безналичной оплаты Yandex Pay. С 10 марта его смогут использовать владельцы аккаунтов на «Яндексе» и компании, ведущие бизнес в интернете.

Чтобы оплачивать покупки через Yandex Pay, нужно привязать карту к аккаунту на «Яндексе». Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков, при этом кешбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются.

«Новый способ оплаты не только удобнее, но и безопаснее. Человеку не нужно оставлять платежные данные на десятках сайтов — достаточно один раз указать их в аккаунте на"Яндексе", где они хранятся в зашифрованном виде», — отмечается в сообщении.

На первом этапе сервис будет работать только на сайтах, однако в дальнейшем через Yandex Pay можно будет расплачиваться в мобильных приложениях, а также офлайн. Подчеркивается, что любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay.

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