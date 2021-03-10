Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?

Роскомнадзор с 10 марта замедлил трафик к Twitter из-за отказа соцсети удалить запрещенную информацию. Мера коснулось всех мобильных устройств российских пользователей и половины стационарных компьютеров. Так совпало, что сразу после введения ограничений перестали работать правительственные сайты и банковские сервисы. Чем грозит новый «крестовый поход» российских властей против западных соцсетей?

Соцсеть Twitter используют в качестве личных микроблогов, а также для публикации официальных пресс-релизов многие знаменитости и политические деятели. Согласно данным рейтинга Alexa, Twitter.com занимает 12-е место по посещаемости в мире.

В чем обвинили Twitter?

Официальная причина «первичного замедления скорости» — массовые нарушения со стороны Twitter. Роскомнадзор отчитался, что с 2017 года ведомство направило в адрес соцсети 28 тысяч требований об удалении запрещенной информации, более 3 тысяч постов остались не удаленными.

По версии российского ведомства, в опубликованном соцсетью контенте несовершеннолетних склоняют к самоубийствам, содержится детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств. Twitter данные претензии никогда не комментировал.

Кроме этого, Роскомнадзор в январе прошлого года составил протокол об административном нарушении в отношении соцсети за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию. По этому нарушению суд оштрафовал платформу на 4 миллиона рублей.

«Никакого желания ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы — это вполне обоснованно», — прокомментировал действия Роскомнадзора официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Замедление соцсети в России призвано принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от «влияния противоправного контента», говорится в сообщении Роскомнадзора. Если соцсеть продолжит игнорировать российские требования, она может быть полностью заблокирована.

При этом некоторые эксперты полагают, что настоящая причина замедления Twitter — отказ соцсети удалять контент, содержащий призывы к участию в незаконных уличных акциях. Роскомнадзор в январе 2021 года выявил на платформе несколько тысяч таких постов.

Чем грозит замедление соцсети?

Сразу после введения ограничений пользователи Twitter стали жаловаться на долгую загрузку картинок и видео в соцсети. Одновременно в Рунете возникли технические проблемы с другими сайтами и сервисами, как это уже было при попытке заблокировать мессенджер Telegram.

Так, 10 марта на несколько часов перестали работать сайты президента, правительства, Госдумы, Совета федерации, Роскомнадзора, Следственного комитета, МИД, Генеральной прокуратуры. Наблюдались сбои в работе YouTube, Google, Яндекса, сервиса Qiwi, следует из данных портала Downdetector.

По оценке экспертов, замедление трафика Twitter — первая реальная попытка государства взять соцсети под жесткий контроль, так как скорость ограничивается с помощью специального оборудования для фильтрации трафика по технологии DPI (Deep Packet Inspection), установленного на сетях оператора в рамках закона «о суверенном Рунете». Но специалисты сомневаются, что замедление Twitter будет эффективным.

Закон «о суверенном Рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. По нему все российские операторы должны установить специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором. Через него ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика, а также ограничивать доступ российских пользователей к любым ресурсам в Сети.

«Замедлить соцсеть на территории всей страны технически очень сложно. Для этого всем операторам связи требуется иметь специальное оборудование, анализирующее трафик и ограничивающее его. Всегда есть риск задеть другие сервисы, а для нормальной работы Twitter найдется масса обходных путей», — прокомментировал Sibnet.ru профессор кафедры вычислительных систем СибГУТИ Сергей Мамойленко.

По его словам, пока мы наблюдаем повторение ситуации с Telegram, когда Роскомнадзору не удалось заблокировать мессенджер на территории всей России. Но разница в том, что Telegram Павла Дурова оказывал активное противодействие попыткам блокировки, тогда как Twitter может игнорировать все ограничения из-за незначительности российского рынка для себя.