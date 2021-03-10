Госуслуги станут недоступны без биометрии

Минцифры стимулирует россиян сдавать биометрические данные с помощью административных мер. В частности, некоторые государственные услуги станут недоступны для граждан без биометрии.

За два года правительство рассчитывают увеличить число биометрии граждан до 70 миллионов, что равно числу подтвержденных профилей на портале Госуслуг. При этом сбор этих данных останется добровольным, пишет «Коммерсант».

Единую биометрическую систему запустили в июне 2018 года по инициативе Центробанка и Минцифры. Россияне получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты в банках с помощью биометрической идентификации.

На сегодня биометрию государству «сдали» 164 тысяч человек, пока сбор данных идет через банки, однако вскоре их могут начать собирать в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и через специальное приложение, которое разрабатывает Ростелеком.

Предполагается, что вскоре на основе биометрии граждане смогут производить оплату, проходить на массовые мероприятия, получить услуги нотариуса, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах, заключать договоры с мобильными операторами.