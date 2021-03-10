Загитова покритиковала свой словарный запас

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и ведущая шоу «Ледниковый период» Алина Загитова рассказала, что у нее есть проблемы со словарным запасом, но она работает с репетитором.

Загитова приостановила спортивную карьеру в конце 2019 года, она поступила на журналистику в РАНХиГС и стала вести шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В декабре телекомментатор Иоланда Чен заявила, что работа Загитовой на телевидении вызывает у профессионалов чувство неловкости.

«Я очень много занималась с репетитором, очень много! Мы разговаривали о разных вещах. Вот, например, черная дырка в стене — опишите ее. Ну, черная… ну, дыра… Что про нее еще можно сказать?» — рассказала фигуристка в интервью РБК.

Она отметила, что на нее повлияло общение со звездами шоу-бизнеса, которые «за словом в карман не лезут». «Мне нужно было задавать достаточно провокационные вопросы. От меня этого требовали, и хочешь не хочешь, а работу выполнить нужно», — добавила спортсменка.

Загитова рассказала, что в начале шоу ей помогали с вопросами, но затем она поняла, что самой ей будет легче придумывать их самой. «Мне кажется, это и помогло мне ближе к концу «Ледникового периода» начать лучше разговаривать», — призналась фигуристка.