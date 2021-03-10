Большунов заработал больше всех на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов на прошедшем чемпионате мира стал самым высокооплачиваемым спортсменом среди мужчин — он заработал 35 тысяч евро призовых.

Большунов выиграл больше всех медалей среди лыжников на турнире Оберстдорфе: на его счету по одной золотой и бронзовой награде, а также два серебра. Сумма призовых российского лыжника составила 350 тысяч крон (около 34,3 тысячи евро/3 миллиона рублей), подсчитало издание Dagbladet.

Ближайшего конкурента — норвежца Ханс Холунна — Большунов опередил по сумме призовых на 5,5 тысячи евро. Больше всех среди лыжников и лыжниц заработала норвежка Тереза Йохауг. Сумма призовых 14-кратной чемпионки мира превысила 51,3 тысячи евро.

Сумма не является окончательной. Кроме призовых от Международной федерации лыжных гонок (FIS), спортсмены получат дополнительные бонусы от спонсоров и национальных федераций. Эти суммы пока не раскрываются.