НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

СК выявил новые эпизоды преступлений канских школьников

Источник:
Sibnet.ru
126 1
Фото: © Sibnet.ru

Следователи закрыли дело о участии в террористическом сообществе в отношении канских школьников, но выявили новые эпизоды преступлений по другой статье УК РФ, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Следователи прекратили преследование трех 15-летних подростков из Канска по статье 205.4 (участие в террористическом сообществе), так как «были получены данные о непричастности подростков в инкриминируемом им деянии».

Но следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности подростков. И возбудили четыре эпизода преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и трех эпизодов преступлений, предусмотренных части 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По предварительной версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года, обвиняемые, объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности. Подростки самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготавливали их, и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

Кроме того, обвиняемые изготавливали и расклеивали листовки, содержащие информацию о публичном оправдании терроризма. Родители подростков уверены, что правоохранительные органы пытаются сфабриковать дело.

«Обращаемся к средствам массовой информации и жителям Красноярского края воздержаться от собственной интерпретации событий, а предоставить следователям возможность квалифицированно разобраться в обстоятельствах дела и дать объективную правовую оценку», — говорится в сообщении регионального ГСУ.

Еще по теме
Серийный насильник предстанет перед судом в Томске
Главу Минздрава Республики Алтай задержали по делу о взятках
Сибирячка зарезала мужчину из-за празднования 8 марта
Прекращено одно из дел о терроризме канских школьников
смотреть все
Красноярск #ЧП
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter
Раскрыто имя тайного иностранного гостя Путина
После замедления Twitter перестали работать сайты Кремля и Госдумы
Сенатор предложил установить максимальную стоимость техосмотра
Подробности
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Секрет в сковородке: как испечь идеальные блины
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Норникель» оплатил рекордный штраф за разлив топлива
Сибирь 10.03.2021 18:00
СК выявил новые эпизоды преступлений канских школьников
Сибирь 10.03.2021 17:30
Серийный насильник предстанет перед судом в Томске
Сибирь 10.03.2021 16:28
Сексолог назвал опасные для потенции напитки
Сибирь 10.03.2021 15:46
Самое популярное
Планету с атмосферой впервые обнаружили рядом с Землей
17223
Евровидение-2021: кто поедет от России и что будет с Little Big?
8735
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4515
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4094
Обсуждение (1)
Картина дня
Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter
Раскрыто имя тайного иностранного гостя Путина
После замедления Twitter перестали работать сайты Кремля и Госдумы
Сенатор предложил установить максимальную стоимость техосмотра
Отношения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

corrector

А если слух подтвердится, давать срок тем кто это допустил , сидя в депутатском кресле !

Glum_Tweet

Это точно! да плюс ещё и "пальмой" травят уроды!

Geopolis

ЦитатаПандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны Сначала Меня) затем всех Вас,...
Sibnet.Ru