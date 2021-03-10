СК выявил новые эпизоды преступлений канских школьников

Следователи закрыли дело о участии в террористическом сообществе в отношении канских школьников, но выявили новые эпизоды преступлений по другой статье УК РФ, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Следователи прекратили преследование трех 15-летних подростков из Канска по статье 205.4 (участие в террористическом сообществе), так как «были получены данные о непричастности подростков в инкриминируемом им деянии».

Но следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности подростков. И возбудили четыре эпизода преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и трех эпизодов преступлений, предусмотренных части 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По предварительной версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года, обвиняемые, объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности. Подростки самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготавливали их, и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

Кроме того, обвиняемые изготавливали и расклеивали листовки, содержащие информацию о публичном оправдании терроризма. Родители подростков уверены, что правоохранительные органы пытаются сфабриковать дело.

«Обращаемся к средствам массовой информации и жителям Красноярского края воздержаться от собственной интерпретации событий, а предоставить следователям возможность квалифицированно разобраться в обстоятельствах дела и дать объективную правовую оценку», — говорится в сообщении регионального ГСУ.