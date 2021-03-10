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Сенатор предложил установить максимальную стоимость техосмотра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов выступил за введение в России ограничений по стоимости техосмотра автомобилей.

«В целях формирования взвешенного, экономически обоснованного тарифа за оказание услуг по техническому осмотру во всех регионах Российской Федерации законопроектом изменяется порядок его формирования. Вводится базовый размер платы и ценовые пределы за проведение технического осмотра», — цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту, который направят в Росаккредитацию.

Сенатор предложил передать полномочия по аккредитации операторов техосмотра Федеральной службе по аккредитации. Сейчас этими полномочиями обладает Российский союз автостраховщиков.

Сейчас стоимость ТО зависит от региона — она установлена местными властями по методике расчета, разработанной ФАС. Цена для техосмотра легковых авто варьируется от 300 до 1 тысячи рублей.

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Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

corrector

А если слух подтвердится, давать срок тем кто это допустил , сидя в депутатском кресле !

Glum_Tweet

Это точно! да плюс ещё и "пальмой" травят уроды!

Geopolis

ЦитатаПандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны Сначала Меня) затем всех Вас,...
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