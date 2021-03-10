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Серийный насильник предстанет перед судом в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

СУ СКР по Томской области в среду сообщило о раскрытии серии изнасилований, которые происходили в областном центре 19 лет.

«В период с 2001 года по 2020 год на территории Томска и Томского района было совершено несколько нападений на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию … Были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство», – сказано в сообщении.

При производстве генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который позволил установить личность подозреваемого, 48-летнего томича. Потерпевшие узнали его.

Вероятный насильник частично признал вину. Его арестовали. Теперь же расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Томский районный суд для рассмотрения.

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