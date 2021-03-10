После замедления Twitter перестали работать сайты Кремля и Госдумы

Официальные сайты Кремля, Госдумы и российского правительства перестали открываться после заявления Роскомнадзора о замедлении работы Twitter.

С перебоями работают или не открываются сайты самого Роскомнадзора, Совета Безопасности РФ, МВД, Следственного комитета и ряда других федеральных ведомств.

Пользователи сервиса Downdetector жалуются на сбои в работе у одного из крупнейших провайдеров страны — «Ростелекома».

Сбой в работе сайтов госорганов и «Ростелекома» не связан с замедлением работы Twitter, заявил изданию «Подъем» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин

Роскомнадзор в среду, 10 марта заявил, что замедлил работу социальной сети Twitter из-за нарушений ей российского законодательства. Соцсеть обвинили в игнорировании требований властей об удалении запрещенного контента.