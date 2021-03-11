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Почему нужно посмотреть фильм «Земля кочевников»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Земля кочевников» смело называют главным претендентом на «Оскар», картина уже получила ряд престижных наград и массу положительных отзывов кинокритиков. В четверг «Кочевники» выходят в российский прокат. Чем цепляет драма режиссера Хлои Чжао и почему ее обязательно нужно смотреть?

США/Германия, 2020 год, режиссер — Хлоя Чжао, 16+
В главных ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр, Линда Мэй

По сюжету 60-летняя женщина Ферн остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в ее небольшом городке. Единственный выход — погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка.

Почему стоит смотреть

В мировой прокат «Земля кочевников» вышла осенью 2020 года. Соответственно, фильм посмотрели кинокритики и сформировали общее мнение о творении Хлоя Чжао.

Кинокритик Антон Долин:
«Земля кочевников», казалось бы, малобюджетная и скромная картина, но камерной ее назвать невозможно: в ней уместилась вся Америка. За непритязательными и наивными сюжетами из жизней маленьких людей встает панорама огромной цивилизации в состоянии заката.

Тот факт, что «Кочевники» уже завоевали несколько престижных наград и стали чуть ли не главными претендентами на «Оскар» за лучший фильм — уже привлекает внимание к картине.

«Земля кочевников» получила «Золотого льва» на 77-м Венецианском кинофестивале, а также приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто.

Фильм получил четыре номинации на 78-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» и завоевал победу в категориях «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссер». При этом Хлоя Чжао стала второй женщиной и первой азиаткой, признанной лучшим режиссером.

Также «Кочевники» получили шесть номинаций на 26-й церемонии вручения премий «Выбор критиков» и пять номинаций на 36-й церемонии вручения премий «Независимый дух». На 27-й церемонии вручения премий Гильдии киноактеров США Френсис Макдорманд была номинирована в категории «Лучшая актриса».

Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства включили «Землю кочевников» в список десяти лучших фильмов 2020 года.

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