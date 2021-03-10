Сексолог назвал опасные для потенции напитки

Энергетики и пиво могут повлиять на снижение тестостерона у мужчин и привести к проблемам с потенцией, сообщил Sibnet.ru доктор медицинских наук, сексолог Виктор Стуров.

«Очень много население пьет энергетиков из-за того, что идет синдром хронической усталости и сезонной астении, дефицит витаминов. Люди пьют энергетики, как допинг. А они бьют по тестостерону у мужчин», — отметил собеседник.

По его словам, еще более опасно для мужского организма пиво из-за содержания в нем женских гормонов. Частое употребление напитка приводит к гормональному дисбалансу, снижению потенции и делает мужчину сексуально инфантильным.