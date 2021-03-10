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Сексолог назвал опасные для потенции напитки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Энергетики и пиво могут повлиять на снижение тестостерона у мужчин и привести к проблемам с потенцией, сообщил Sibnet.ru доктор медицинских наук, сексолог Виктор Стуров.

«Очень много население пьет энергетиков из-за того, что идет синдром хронической усталости и сезонной астении, дефицит витаминов. Люди пьют энергетики, как допинг. А они бьют по тестостерону у мужчин», — отметил собеседник.

По его словам, еще более опасно для мужского организма пиво из-за содержания в нем женских гормонов. Частое употребление напитка приводит к гормональному дисбалансу, снижению потенции и делает мужчину сексуально инфантильным.

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Топ комментариев

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

corrector

А если слух подтвердится, давать срок тем кто это допустил , сидя в депутатском кресле !

Glum_Tweet

Это точно! да плюс ещё и "пальмой" травят уроды!

Geopolis

ЦитатаПандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны Сначала Меня) затем всех Вас,...
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