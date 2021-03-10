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Главу Минздрава Республики Алтай задержали по делу о взятках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовные дела в отношении руководителя Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова за получение взяток, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным,  с марта 2020 года по февраль 2021 года министр здравоохранения Республики Алтай Коваленко и Туюнчеков получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, а также за покровительство при аукционах на закупку.

Возбуждены уголовные дела о получении взяток. Также дела возбуждены о даче взяток  в отношении руководителей трех коммерческих организаций.

«Министерство здравоохранения продолжает свою работу, факт задержания ни в коем случае не отразится на деятельности медицинских учреждений, на приоритетной работе по противодействию коронавирусу. На период следственных действий исполнение обязанностей министра будет возложено на одного из его заместителей», — сказал пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов.

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