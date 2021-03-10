Сибирячка зарезала мужчину из-за празднования 8 марта

Жительница Куйбышевского района Новосибирской области задержана за убийство сожителя – по версии следствия, она зарезала мужчину, который высказал ей претензии, что она выпила лишнего во время празднования 8 марта.

«Подозреваемая отмечала праздник в гостях у соседей и распивала спиртные напитки. Когда поздним вечером женщина вернулась домой, ее сожитель стал высказывать претензии о том, что она слишком пьяна, и предложил ей отправиться ночевать в то место, где она праздновала», – сообщило в среду СУ СКР по Новосибирской области.

Женщина разозлилась, взяла нож и воткнула мужчине в шею. Он умер на месте. После этого подозреваемая рассказала обо всем соседям, они вызвали полицию.

Сибирячка призналась в преступлении, сейчас решается вопрос о ее аресте. За убийство 37-летней женщине грозит до 15 лет лишения свободы.