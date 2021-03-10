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Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: nodstrum / Attribution License

Роскомнадзор со среды, 10 марта снизил скорость работы социальной сети Twitter в связи с нарушением российского законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно: первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскомнадзоре, скорость работы Twitter замедлят на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

Российские власти пригрозили вообще заблокировать Twitter на территории страны, если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенной информации.

По данным ведомства, Twitter, вопреки требованиям закона, не удалил 3 168 запрещенных материалов (в том числе 2 569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).

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Топ комментариев

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

corrector

А если слух подтвердится, давать срок тем кто это допустил , сидя в депутатском кресле !

Uynachalnica

Так его первым и на три года! Панику создал на пустом месте! А то, что цены растут, можно приписать,...

Uynachalnica

Налогами пытались эти дата центры обкладывать, или они в офшорах все?
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