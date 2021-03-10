Билл Гейтс приготовил революцию в атомной энергетике

Компания Билла Гейтса TerraPower разработала проект инновационной атомной электростанции Natrium с экономичным и безопасным ядерным реактором на быстрых нейтронах.

Репутацию атомной энергетики на Западе испортили катастрофы в Чернобыле и Фукусиме. Но ее престиж могут вернуть инновационные и безопасные технологии.

Отличительная способность реактора Natrium в том, что в качестве теплоносителя в нем вместо воды используется жидкий натрий, сообщают «Вести» со ссылкой на компанию.

Это вещество обладает рядом достоинств. Во-первых, оно передает тепло при нормальном атмосферном давлении, а значит, нет риска прорыва трубопроводов.

Во-вторых, натрий, в отличие от воды, не вступает в реакцию с цирконием (незаменимым материалом при строительстве ядерных реакторов) с выделением водорода. Так что нет опасности, что водород взорвется. Наконец, натрий не вызывает коррозии металла.