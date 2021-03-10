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Билл Гейтс приготовил революцию в атомной энергетике

Источник:
«Вести»
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Фото: Office of U.S. Secretary of Energy

Компания Билла Гейтса TerraPower разработала проект инновационной атомной электростанции Natrium с экономичным и безопасным ядерным реактором на быстрых нейтронах. 

Репутацию атомной энергетики на Западе испортили катастрофы в Чернобыле и Фукусиме. Но ее престиж могут вернуть инновационные и безопасные технологии. 

Отличительная способность реактора Natrium в том, что в качестве теплоносителя в нем вместо воды используется жидкий натрий, сообщают «Вести» со ссылкой на компанию.

Это вещество обладает рядом достоинств. Во-первых, оно передает тепло при нормальном атмосферном давлении, а значит, нет риска прорыва трубопроводов.

Во-вторых, натрий, в отличие от воды, не вступает в реакцию с цирконием (незаменимым материалом при строительстве ядерных реакторов) с выделением водорода. Так что нет опасности, что водород взорвется. Наконец, натрий не вызывает коррозии металла.

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Топ комментариев

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

corrector

А если слух подтвердится, давать срок тем кто это допустил , сидя в депутатском кресле !

Glum_Tweet

Это точно! да плюс ещё и "пальмой" травят уроды!

Geopolis

ЦитатаПандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны Сначала Меня) затем всех Вас,...
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