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Строительство обхода Кемерова сдвинулось с мертвой точки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ромашова Елена / CC0

Проект первого и самого протяженного — 23-километрового — участка транспортного обхода Кемерова получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев.

«Проект второго этапа, включающий мост через реку Томь, должен в ближайшее время зайти на экспертизу, третий этап в разработке, его проектирование планируется закончить за 2-2,5 месяца», — цитирует ТАСС Ивлева.

Кемерово — единственный крупный город Сибири, через который проходит федеральная трасса Р-255 «Сибирь». Интенсивный трафик транзитного транспорта затрудняет дорожное движение и негативно сказывается на экологии.

Строительство транспортного обхода включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую 6 марта утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По оценке федеральных властей, проект требует финансирования в размере 42 миллиарда рублей. Половина этой суммы будет выделена из федерального бюджета, оставшаяся часть может быть привлечена в рамках государственно-частного партнерства.

Планируется, что новая дорога будет четырехполосной с разрешенной скоростью движения до 100 километров в час. 47-километровая магистраль будет включать в себя четыре развязки в разных уровнях и мост через реку Томь.

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Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

corrector

А если слух подтвердится, давать срок тем кто это допустил , сидя в депутатском кресле !

Uynachalnica

Так его первым и на три года! Панику создал на пустом месте! А то, что цены растут, можно приписать,...

Uynachalnica

Налогами пытались эти дата центры обкладывать, или они в офшорах все?
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