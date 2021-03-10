Менее четверти россиян всегда получали зарплату вовремя

Менее четверти россиян всегда получали зарплату только в срок, об этом свидетельствую данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

«Лишь четверть респондентов (24%) отметили, что всегда получали зарплату в срок. Остальные 76% опрошенных жителей России указали, что им приходилось встречаться с задержками или невыплатой зарплаты», – сказано в описании исследования, поучаствовали в котором 5 тысяч человек.

Почти половина тех, кто сталкивался с задержками зарплат, пытались договориться с работодателями о скорейших выплатах. 14% респондентов подавали жалобы на работодателей в государственные органы.

11% угрожали обращениями в трудовую инспекцию, еще столько же – начинали хуже выполнять свою работу в знак протеста. Каждый десятый участник исследования переставал ходить на работу в случае невыплаты зарплаты, а 9% оставляли негативные отзывы о работодателе.