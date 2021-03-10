Ростелеком создаст приложение для смартфонов по сбору биометрии

Ростелеком планирует запустить мобильное приложение, которое позволит россиянам самостоятельно сдавать и регистрировать биометрические данные, сообщил представитель компании.

Единую биометрическую систему (ЕБС) запустили в июне 2018 года. Сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях банков. Сотрудники финансовых организаций записывали голос клиента и делали фотографию. Эти данные хранятся в специальной базе данных. А с 2021 года вступил в силу закон, позволяющий сдать биометрические данные в МФЦ.

Ростелеком разрабатывает приложение для мобильных телефонов, чтобы пользователь мог самостоятельно внести образцы голоса и изображение и зарегистрировал их в системе. Расширится и сфера применения ЕБС.

На основе биометрии можно будет оплатить услуги «по лицу». Например, проходить на массовые мероприятия на стадионы, подписывать договоры с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.