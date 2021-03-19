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Солнце повернуло: что происходит в день весеннего равноденствия

Источник:
Sibnet.ru
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День весеннего равноденствия, когда светлое и темное время суток сравниваются по продолжительности, означает приход астрономический весны, начало пробуждения природы. В 2021 году это произойдет 20 марта.

Равноденствие – явление, когда Солнце переходит из Южного полушария в Северное. На следующие сутки день становится длиннее ночи и затем продолжает увеличиваться. Именно поэтому говорят, что в этот день Солнце поворачивает на лето. В 2021 году весеннее равноденствие наступает 20 марта в 09.37 по Гринвичу (12.37 мск, 16.37 нск).

В дни равноденствий, которые происходят дважды в году, весной и осенью, Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. В день весеннего равноденствия в Северном полушарии наступает астрономическая весна, а в Южном – осень.

Современный (григорианский) календарь составлен таким образом, чтобы  равноденствия выпадали на одни и те же даты. Весеннее чаще всего происходит 20 марта, осеннее – на 22 или 23 сентября.

В древности день весеннего равноденствия считали моментом равновесия между светом и тьмой. Люди устраивали праздник, провожали зиму и встречали весну народными гуляниями, угощениями.

Праздник весеннего равноденствия почитали как магический. Сны считались вещими, а девушки устраивали гадания. Также, согласно поверьям, в этот день возвращались домой перелетные птицы и приносили весеннее тепло. 

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Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Drronum

Ишь чего захотел!))) В ту Россию только по хорошим связям берут!)))
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