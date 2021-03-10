Раскрыто имя тайного иностранного гостя Путина

Журналисты разузнали имя иностранного гостя из Европы, который на днях поздно вечером в Кремле встретился с президентом России Владимиром Путиным.

По информации газеты «Коммерсантъ», российского лидера навестил французский политик Франсуа Фийон. С 2007 по 2012 он занимал пост премьер-министра Франции. На выборах президента страны в 2017 году он был самым вероятным кандидатом, но сошел с дистанции из-за обвинений в коррупции.

О встрече с гостем 4 марта рассказал сам Путин. «Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию,— поделился президент с участниками акции «Мы вместе», не назвав имени гостя.

Позднее имя гостя не стал называть и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно», — отметил пресс-секретарь.