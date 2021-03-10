Адель превзошла Мадонну и Пинк благодаря альбому «21»

Певица Адель признана самой продаваемой исполнительницей последнего двадцатилетия благодаря коммерческому успеху ее альбома «21».

Адель возглавила чарт Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI) и обошла таких звезд, как Пинк, Рианна, Мадонна, Дайдо и Эми Уайнхаус, сообщает NME.

Ее второй альбом «21» считается самым успешным альбомом, созданным женщиной за последние 20 лет. В стране было продано более шести миллионов копий этого релиза.

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Адель — британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 15 премий Грэмми (из 18 номинаций) и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях «Альбом года» (21 и 25), «Запись года» и «Песня года» дважды. Ее песня «Skyfall» к фильму «007: Координаты "Скайфолл"» получила премии «Оскар» и «Золотой глобус».