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Старинное захоронение знатного мужчины нашли в центре Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Археологи нашли старинные захоронения на месте строительства многоуровневой парковки ТЦ «Квант», одна из могил принадлежала высокопоставленному красноярцу.

Археологи обнаружили на месте строительства парковки центральную аллею, на которой хоронили представителей элиты Красноярска от конца 18 до середины 19 столетия. Среди них мужчина средних лет, явно из знати.

«Ароматическая бутылочка для елея. Примечательно, что она из-под французского парфюма. Ну, что не удивительно, потому что это было после отечественной войны 1812 года и после взятия русскими войсками Парижа в 1813 году, поэтому этот предмет как бы уместен здесь», — рассказал телеканалу «Енисей» археолог Юрий Гревцов.

По его словам, у мужчины был высокий достаток, об этом говорит обилие импортных вещей высокого качества, нательного белья шелкового, с перламутровыми пуговицами, фраков с английского видимо шерстяного сукна, кожаной обуви, лайковых перчаток.


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Старинное захоронение знатного мужчины нашли в центре Красноярска
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