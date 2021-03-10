АвтоВАЗ возобновил выпуск дефицитной Niva

АвтоВАЗ возобновил выпуск пятидверной версии классического внедорожника Niva Legend (ранее Lada 4x4), сборка модели была приостановлена на месяц, из-за чего возник ее дефицит в дилерских центрах.

О возобновлении производства сообщил паблик AvtoVAZ News в соцсети «ВКонтакте». В ближайшее время АвтоВАЗ будет делать за смену 45 единиц пятидверной Niva Legend, позже ритм увеличится до 65 машин.

Выпуск этой Niva Legend был прекращен в начале февраля из-за сбоев с поставкой топливных баков, что привело к дефициту в дилерской сети.

Пятидверная Lada Niva Legend выпускается с 83-сильным бензиновым двигателем 1,7 литра и пятиступенчатой «механикой», внедорожник оснащен системой полного привода с блокировкой межосевого дифференциала. Цена на модель начинается от 644,9 тысячи рублей.