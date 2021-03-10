Потепление до +11 градусов придет в Забайкалье

Постепенного повышения температуры ждут синоптики в Забайкальском крае. К концу недели в регионе потеплеет до 11 градусов выше нуля, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

Умерено холодное начало марта сменилось в Забайкалье потеплением. В течение недели столбик термометра медленно, но верно будет подниматься вверх. Так, в среду в крае температура ночью в большинстве районов будет держаться на отметке 13-18 градусов ниже нуля. А днем почти везде поднимется до плюс 2-7 градусов. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

В четверг и пятницу преимущественно без осадков. Ветер немного успокоится, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура ночью в большинстве районов — 12-17 градусов мороза, только по северной половине края столбик термометра опустится до 22 градусов мороза.

В четверг днем в большинстве районов Забайкалья ожидается до 3–8 градусов тепла, местами до 2 мороза. В пятницу температура почти по всему краю поднимется до плюс 6–11 градусов выше нуля, и только по северу ожидается до 2 градусов мороза.