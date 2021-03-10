Начались съемки сериала про императрицу Елизавету

Актриса Юлия Хлынина сыграет главную роль в новом сериале «Елизавета», съемки проекта уже начались. Лента выйдет на канале «Россия», сообщила пресс-служба телеканала.

Новый сериал телеканала «Россия» из коллекции «История любви. История России» расскажет о судьбе императрицы Елизаветы, дочери Петра I (Александр Балуев), которой было всего шестнадцать, когда отец оставил ей в управление огромную империю.

Для Елизаветы трон стал проклятием: против своей воли девушка оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг, где ей противостоят влиятельные придворные Андрей Иванович Остерман (Алексей Агранович), Александр Данилович Меншиков (Виктор Раков) и даже собственная мать Екатерина I (Агриппина Стеклова).

Съемки сериала «Елизавета» пройдут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Премьера состоится на телеканале «Россия».