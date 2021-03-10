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Начались съемки сериала про императрицу Елизавету

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © фото со съемок, предоставлено каналом «Россия»

Актриса Юлия Хлынина сыграет главную роль в новом сериале «Елизавета», съемки проекта уже начались. Лента выйдет на канале «Россия», сообщила пресс-служба телеканала.

Новый сериал телеканала «Россия» из коллекции «История любви. История России» расскажет о судьбе императрицы Елизаветы, дочери Петра I (Александр Балуев), которой было всего шестнадцать, когда отец оставил ей в управление огромную империю.

Для Елизаветы трон стал проклятием: против своей воли девушка оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг, где ей противостоят влиятельные придворные Андрей Иванович Остерман (Алексей Агранович), Александр Данилович Меншиков (Виктор Раков) и даже собственная мать Екатерина I (Агриппина Стеклова).

Съемки сериала «Елизавета» пройдут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Премьера состоится на телеканале «Россия».

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Топ комментариев

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

Geopolis

За последние 20 лет кроме как (собирать валежник) нам что-нибудь разрешили?

corrector

А если слух подтвердится, давать срок тем кто это допустил , сидя в депутатском кресле !

Uynachalnica

Так его первым и на три года! Панику создал на пустом месте! А то, что цены растут, можно приписать,...
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