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Фристайлистка Смирнова завоевала историческое золото в могуле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/smirfetta

Фристайлистка Анастасия Смирнова принесла России первое в истории страны золото чемпионата мира по фристайлу в парном могуле.

В финале она победила соотечественницу Викторию Лазаренко. Бронзовую награду завоевала Анастасия Городко из Казахстана, обошедшая канадку Софиан Ганьон. Соревнования проходили в Алма-Ате.

Для 18-летней Смирновой это второй чемпионат мира в карьере, в понедельник россиянка завоевала бронзовую медаль в одиночном могуле. Лазаренко, которой 17 лет, впервые выступает на мировом первенстве.

«Историческое достижение установила Анастасия Смирнова, завоевавшая первую для нашей страны золотую медаль чемпионата мира в парном могуле, а до этого она взяла бронзу в могуле», — прокомментировал министр спорта Олег Матыцин.

Могул — дисциплина лыжного фристайла: спортсмены спускаются по бугристому склону, оснащенному двумя трамплинами. Выступление оценивают по скорости, технике поворотов, сложности и качеству выполнения прыжков.

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Топ комментариев

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

Geopolis

За последние 20 лет кроме как (собирать валежник) нам что-нибудь разрешили?

corrector

А если слух подтвердится, давать срок тем кто это допустил , сидя в депутатском кресле !

Uynachalnica

Так его первым и на три года! Панику создал на пустом месте! А то, что цены растут, можно приписать,...
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