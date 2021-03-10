Фристайлистка Смирнова завоевала историческое золото в могуле

Фристайлистка Анастасия Смирнова принесла России первое в истории страны золото чемпионата мира по фристайлу в парном могуле.

В финале она победила соотечественницу Викторию Лазаренко. Бронзовую награду завоевала Анастасия Городко из Казахстана, обошедшая канадку Софиан Ганьон. Соревнования проходили в Алма-Ате.

Для 18-летней Смирновой это второй чемпионат мира в карьере, в понедельник россиянка завоевала бронзовую медаль в одиночном могуле. Лазаренко, которой 17 лет, впервые выступает на мировом первенстве.

«Историческое достижение установила Анастасия Смирнова, завоевавшая первую для нашей страны золотую медаль чемпионата мира в парном могуле, а до этого она взяла бронзу в могуле», — прокомментировал министр спорта Олег Матыцин.

Могул — дисциплина лыжного фристайла: спортсмены спускаются по бугристому склону, оснащенному двумя трамплинами. Выступление оценивают по скорости, технике поворотов, сложности и качеству выполнения прыжков.