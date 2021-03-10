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Прекращено одно из дел о терроризме канских школьников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи прекратили уголовное дело об участии в террористическом сообществе в отношении канских школьников, которые планировали взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

Трех подростков задержали летом 2020 года. У школьников забрали телефоны, из переписки выяснилось, что подростки построили в Minecraft здание ФСБ и хотели его «взорвать». По версии следствия, подростки училиьс изготавливать взрывчатку и тренировались на пустырях.

В отношении 14-летних девятиклассников возбудили уголовное дело по статье 205.3 УК («Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности»), 205.4 УК («Организация террористического сообщества и участие в нем»). Одного из них также обвиняют по статьям 222 и 223 УК РФ (хранение боеприпасов и незаконное изготовление оружия).

Двое школьников провели девять месяцев в СИЗО, один находится под домашним арестом. Родители подростков уверены, что правоохранительные органы пытаются сфабриковать дело.

Следователи прекратили уголовное дело только по статье 205.4 УК РФ, сообщила «Новая газета» со ссылкой на копию постановления СК. Sibnet.ru на момент публикации не удалось получить комментарий от ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

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Топ комментариев

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

Geopolis

За последние 20 лет кроме как (собирать валежник) нам что-нибудь разрешили?

Uynachalnica

Так его первым и на три года! Панику создал на пустом месте! А то, что цены растут, можно приписать,...

corrector

А если слух подтвердится, давать срок тем кто это допустил , сидя в депутатском кресле !
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