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Кристиан Бэйл сыграет матерого сыщика в фильме для Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Martin Kraft / CC BY-SA 4.0

Голливудский актер Кристиан Бэйл сыграет одну из главных ролей в экранизации романа «Бледно-голубой глаз».

Сюжет картины будет происходить в XIX веке в американской военной академии. Главный герой (персонаж Кристиана Бэйла) — матерый сыщик, который будет разгадывать серию загадочных убийств. В числе помощников у него находится юный кадет, который в будущем станет одним из самых известных американских писателей — Эдгаром Алланом По.

Режиссером фильма станет Скотт Купер. Он уже снимал Бэйла в главной роли в двух своих фильмах — «Из пекла» и «Недруги».

Скотт Купер считает, что Кристиан Бэйл «идеально состарился» для подготовленной роли в фильме «Бледно-голубой глаз», пишет издание Deadline.

Права на фильм приобрела компания Netflix за 55 миллионов долларов, что стала крупнейшим контрактом в истории европейского кинорынка.


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Топ комментариев

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

Geopolis

За последние 20 лет кроме как (собирать валежник) нам что-нибудь разрешили?

Uynachalnica

Так его первым и на три года! Панику создал на пустом месте! А то, что цены растут, можно приписать,...

corrector

А если слух подтвердится, давать срок тем кто это допустил , сидя в депутатском кресле !
Sibnet.Ru