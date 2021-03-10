Кристиан Бэйл сыграет матерого сыщика в фильме для Netflix

Голливудский актер Кристиан Бэйл сыграет одну из главных ролей в экранизации романа «Бледно-голубой глаз».

Сюжет картины будет происходить в XIX веке в американской военной академии. Главный герой (персонаж Кристиана Бэйла) — матерый сыщик, который будет разгадывать серию загадочных убийств. В числе помощников у него находится юный кадет, который в будущем станет одним из самых известных американских писателей — Эдгаром Алланом По.

Режиссером фильма станет Скотт Купер. Он уже снимал Бэйла в главной роли в двух своих фильмах — «Из пекла» и «Недруги».

Скотт Купер считает, что Кристиан Бэйл «идеально состарился» для подготовленной роли в фильме «Бледно-голубой глаз», пишет издание Deadline.

Права на фильм приобрела компания Netflix за 55 миллионов долларов, что стала крупнейшим контрактом в истории европейского кинорынка.