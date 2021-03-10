Новосибирец выиграл в лотерею 20 млн рублей

Новосибирец купил билет за 60 рублей и выиграл почти 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании «Столото».

Один из жителей Новосибирска выиграл суперприз государственной лотереи «12/24» в размере 19, 9 миллиона рублей. По правилам быстрой лотереи «12/24» участники отмечают 12 чисел в диапазоне от 1 до 24.

Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Тиражи лотереи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов.

Новоиспеченный мультимиллионер угадал все числа выигрышной комбинации. Он купил свой счастливый билет в мобильной версии сайта «Столото» всего за 60 рублей.