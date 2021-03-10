Заключенный в Бурятии потребовал 250 тысяч за страдания в СИЗО

Мужчина, осужденный на пожизненное заключение, потребовал от Министерства финансов РФ выплатить ему 250 тысяч компенсации за плохие условия содержания в СИЗО, сообщила пресс-служба Верховного суда Бурятии.

Из иска следовало, что в камере СИЗО, где он содержался в 2002 году, не было дневного света, питьевой воды, не хватало спальных мест, камера не проветривалась из-за отсутствия вытяжки и отдушины, не было горячей воды, не выдавалось постельное белье. Не предоставили заключенному возможность слушать радио и читать книги, так как библиотеки тоже не было.

Страданий добавляли неокрашенные бетонные полы, из-за чего он постоянно простывал. Освещалась камера, по словам осужденного, двумя лампочками накаливания, и он испортил зрение. Кроме того, он заявил о насилии со стороны сотрудников изолятора.

Советский районный суд Улан-Удэ отказал истцу, так как никаких доказательств он не предоставил. Верховный суд Бурятии, рассмотрев апелляцию, пришел к выводу, что обращаться с иском нужно было раньше.

Истец находится в колонии 18 лет. За это время уничтожили документы, журналы и другие доказательства, которые могли бы подтвердить или опровергнуть слова осужденного. В итоге суд отказал истцу в компенсации.