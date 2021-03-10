Курсанта МВД нашли мертвым на стрельбах в Омской области

Курсант учебного центра Академии МВД погиб на стрельбах в Омской области. По информации местных СМИ, его нашли с ранением в голову из табельного оружия.

Тело 20-летнего молодого человека с огнестрельным ранением в голову нашли в тире учебного центра во вторник, передает РИА «СуперОмск» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, молодой человек заступил в наряд и получил табельное оружие, а вскоре его нашли мертвым. Факт случившегося Sibnet.ru подтвердил представитель ГУ МВД по Омской области.

«Назначено проведение служебной проверки. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», – сказал сотрудник полиции.