Ученый нашел радиацию на «голове» Ленина в Улан-Удэ

Инженер-физик Андрей Ожаровский приехал в Бурятию, чтобы измерить уровень радиации в Улан-Удэ. Одним из радиоактивных мест оказался памятник Ленину, сообщила пресс-служба Бурятского госуниверситета.

В одной из статей Ожаровский прочел, что Бурятию засыпает радиоактивными осадками. Ученый решил приехать и убедиться в правдивости публикации. По словам эксперта, он обнаружил радиоактивные частицы. Но их мало и опасаться нечего.

Тем не менее, в Улан-Удэ радиоактивные частицы были найдены около ТЭЦ-1, бывшего вертолетного завода, на свалке стекольного завода. Небольшая радиационная активность была обнаружена в центре Улан-Удэ — на театральной площади и на площади Советов, на лавочках вокруг фонтана и на памятнике Ленину.

Он также подчеркнул, что обследовал не все места, где может быть повышенный уровень радиации. Например, гидрозолоотвалы требуют постоянного мониторинга, территория их распространения может достигать от нескольких гектаров до нескольких квадратных километров.