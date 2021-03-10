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Антимонопольщики нашли нарушения при цифровизации новосибирских школ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

УФАС по Новосибирской области выявило картельный сговор Минцифры региона и двух компаний по контракту по развитию информационной инфраструктуры в школах, сообщается на сайте ведомства.

Антимонопольщики обнаружили картельный сговор между Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области и компаниями «ПСК ОПТИКОМ», «Оптиком». Его реализовали при проведении торгов на оказание услуг по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в школах Новосибирской области. По его итогам сумма контракта составила 394 миллионов рублей, при начальной цене в 398 миллионов рублей.

Эксперты выяснили, что заказчик торгов согласовывал проект технического задания с компаниями, формировал начальную цену, исходя из пожеланий компаний. Также компании получили возможность начать работу до подписания контракта.

«Ситуация, при которой заказчик совместно с хозяйствующим субъектом осуществляет подготовку закупочной документации проводимых торгов (в том числе, по распоряжению будущего участника закупки вносит изменения в проект документации) не отвечает принципу обеспечения конкуренции, установленному федеральным законодательством», — пояснила замруководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

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