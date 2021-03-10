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Кремль заявил, что пандемия лишила Россию года развития

Источник:
ТАСС
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Фото: Sibnet.ru

Пандемия коронавируса лишила Россию возможности интенсивно развиваться на протяжении года и этот спад предстоит наверстать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны: к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать», — сказал Песков в интервью ТАСС.

Песков добавил, что коронавирус его лично лишил трех недель, в течение которых он боролся с ковидом. «Все-таки лучше бы этих трех недель в моей жизни не было», — отметил он.

По его словам, из-за пандемии он во многом лишился привычного «живого» формата работы, «которая перешла в понятное всем русло».

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Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

Geopolis

За последние 20 лет кроме как (собирать валежник) нам что-нибудь разрешили?
Sibnet.Ru