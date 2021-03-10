Кремль заявил, что пандемия лишила Россию года развития

Пандемия коронавируса лишила Россию возможности интенсивно развиваться на протяжении года и этот спад предстоит наверстать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны: к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать», — сказал Песков в интервью ТАСС.

Песков добавил, что коронавирус его лично лишил трех недель, в течение которых он боролся с ковидом. «Все-таки лучше бы этих трех недель в моей жизни не было», — отметил он.

По его словам, из-за пандемии он во многом лишился привычного «живого» формата работы, «которая перешла в понятное всем русло».