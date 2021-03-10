Байден забыл имя министра обороны и название Пентагона

Президент Соединенных Штатов Джо Байден забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, на это обратили внимание западные СМИ.

Глава Белого дома выступал с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах американской армии, при этом руководитель Пентагона стоял на расстоянии в несколько метров от него, приводит РИА Новости сообщение The Sun.

«Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой... парень вон там, который там управляет этим подразделением», — сказал Байден, говоря об Остине.

Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в «этих ребят».