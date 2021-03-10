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Атомную подлодку «Новосибирск» передадут ВМФ России в 2021 году

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» будет передана ВМФ России в конце 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Атомную субмарину передадут флоту в четвертом квартале 2021 года. До этого "Новосибирск" должен завершить заводские ходовые испытания и пройти государственные», — сказал ТАСС источник. По его словам, на госиспытаниях субмарина выполнит пуски ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ».

Таким образом, в этом году корабелы готовятся передать ВМФ России головную субмарину проекта 885М «Казань» и первую серийную — «Новосибирск». В разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта. Следующей флоту передадут лодку «Красноярск».

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Головной и единственный подводный крейсер проекта 885 «Ясень» —«Северодвинск» — выполняет задачи в составе Подводных сил Северного флота.

Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс». Сейчас «Северодвинск» готовится к испытаниям гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.

Geopolis

За последние 20 лет кроме как (собирать валежник) нам что-нибудь разрешили?
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