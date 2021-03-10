Путин обязал операторов отключить в тюрьмах сотовую связь

Операторы сотовой теперь обязаны оперативно блокировать мобильные номера, которые используются на территории колоний и тюрем, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

ФСИН станет выявлять незаконно работающие мобильные номера с помощью технических средств. Операторы по требованию администрации колоний и тюрем будет оперативно блокировать эти сим-карты.

В России любое использование сотовой связи в местах лишения свободы незаконно. Запрет касается не только заключенных, но и всех, кто находится на территории исправительного учреждения. Несмотря на это, согласно статистике ФСИН, в 2018 году у осужденных было изъято более 56 тысяч мобильных телефонов.

Авторы законопроекта указали на правонарушения, совершенные осужденными с помощью телефонов. Так, они могут давить на свидетелей, руководить преступниками на воле или заниматься распространением наркотиков.

Известны случаи создания в тюрьмах целых call-центров из осужденных, организованно занимающихся телефонным мошенничеством.