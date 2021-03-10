НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Путин обязал операторов отключить в тюрьмах сотовую связь

Источник:
Sibnet.ru
126 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Операторы сотовой теперь обязаны оперативно блокировать мобильные номера, которые используются на территории колоний и тюрем, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

ФСИН станет выявлять незаконно работающие мобильные номера с помощью технических средств. Операторы по требованию администрации колоний и тюрем будет оперативно блокировать эти сим-карты.

В России любое использование сотовой связи в местах лишения свободы незаконно. Запрет касается не только заключенных, но и всех, кто находится на территории исправительного учреждения. Несмотря на это, согласно статистике ФСИН, в 2018 году у осужденных было изъято более 56 тысяч мобильных телефонов.

Авторы законопроекта указали на правонарушения, совершенные осужденными с помощью телефонов. Так, они могут давить на свидетелей, руководить преступниками на воле или заниматься распространением наркотиков.

Известны случаи создания в тюрьмах целых call-центров из осужденных, организованно занимающихся телефонным мошенничеством.

Еще по теме
Уголовную ответственность предложили ввести за слухи о росте цен
Детей-безбилетников запретили высаживать из транспорта
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Депутаты захотели пересчитать пенсии работающим пенсионерам
смотреть все
Жизнь #Законы
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Путин обязал операторов отключить в тюрьмах сотовую связь
Расширены возможности досрочного выхода на пенсию
Россия и Китай создадут общую лунную станцию
Microsoft деактивировала классический браузер Edge
Подробности
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Как это работает
•
Секрет в сковородке: как испечь идеальные блины
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подросток в Кемерове погиб в сугробе, катаясь с горки
Сибирь 09.03.2021 17:56
Красноярец после погони от ГИБДД получил девять «административок»
Сибирь 09.03.2021 17:14
Глава Тувы спел песню и снял клип. ВИДЕО
Сибирь 09.03.2021 16:49
Спасатели нашли пропавших в Хакасии туристов
Сибирь 09.03.2021 16:38
Самое популярное
Планету с атмосферой впервые обнаружили рядом с Землей
17144
Евровидение-2021: кто поедет от России и что будет с Little Big?
8676
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4291
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
3825
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин обязал операторов отключить в тюрьмах сотовую связь
Расширены возможности досрочного выхода на пенсию
Россия и Китай создадут общую лунную станцию
Microsoft деактивировала классический браузер Edge
Отношения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

Saw77

а ха развал экономики расстреливать на месте.....

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.
Sibnet.Ru