Больные зубы посчитали причиной рака

Ученые установили тесную связь между онкологическими заболеваниями и бактериями, активно размножающимися при заболеваниях зубов и десен, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, больные зубы у пациента существенно повышают вероятность развития рака поджелудочной железы. Увеличиваются риски и других онкологических заболеваний.

«Те, у кого постоянно воспаленные, кровоточащие десны, боль, шатающиеся зубы, — это люди, которые имеют значительно больший риск заболеть онкологией, а также инфарктами и инсультами», — отметил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что правильный уход за полостью рта серьезно влияет на общее состояние здоровья человека.