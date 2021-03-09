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Больные зубы посчитали причиной рака

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые установили тесную связь между онкологическими заболеваниями и бактериями, активно размножающимися при заболеваниях зубов и десен, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, больные зубы у пациента существенно повышают вероятность развития рака поджелудочной железы. Увеличиваются риски и других онкологических заболеваний.

«Те, у кого постоянно воспаленные, кровоточащие десны, боль, шатающиеся зубы, — это люди, которые имеют значительно больший риск заболеть онкологией, а также инфарктами и инсультами», — отметил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что правильный уход за полостью рта серьезно влияет на общее состояние здоровья человека.

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