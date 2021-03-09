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Россия и Китай создадут общую лунную станцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной научной станции на Луне.

«Китай и Россия используют совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне», — говорится в заявление, опубликованном на официальной странице CNSA.

Как следует из заявления, сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.

Международная научная лунная станция — комплекс, создаваемый на поверхности или орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ.

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