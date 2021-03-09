Вынесен приговор по делу об убийстве российского посла в Турции

Суд в Турции вынес приговор по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Шестеро проходивших по делу обвиняемых были оправданы, остальные получили реальные сроки.

Так, пятерых обвиняемых прокуратура потребовала приговорить к 15-летнему тюремному заключению. В итоге им назначили наказание в виде реального тюремного заключения на срок от пяти до девяти лет, передает ТАСС.

Восемь обвиняемых прокуратура требовала приговорить к пожизненному заключению, пятерых из них суд приговорил к пожизненному сроку. Дела еще девятерых обвиняемых, находящихся в розыске, будут рассмотрены отдельно.

Всего обвинения предъявили 28 подозреваемым. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.